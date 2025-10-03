Panamá Nacionales -  3 de octubre de 2025 - 08:36

Venta de Patio en la Embajada de Estados Unidos: ¿Cuándo y dónde será?

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anuncia su venta de patio 2025, te damos a conocer la fecha, el lugar y los detalles.

Venta de Patio en la Embajada de Estados Unidos

Venta de Patio en la Embajada de Estados Unidos

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Embajada de Estados Unidos en Panamá confirmó el regreso de su tradicional venta de patio, un evento muy esperado por el público, que se llevará a cabo el sábado 18 de octubre de 2025, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., en los estacionamientos internos de la sede diplomática en Clayton.

¿Qué podrás encontrar en la venta de patio?

Los asistentes tendrán acceso a una gran variedad de artículos a precios accesibles, entre ellos:

  • Libros
  • Ropa
  • Artículos de cocina
  • Decoraciones
  • Artículos para bebés y niños
  • Juguetes
  • Equipo deportivo
  • ¡Y mucho más!
Venta de Patio - Embajada de Estados Unidos - Panamá
En esta nota:
Seguir leyendo

Calendario de pagos a servidores públicos en octubre 2025

Anuncian cierre temporal de acceso a Panamá Pacífico este sábado 4 de octubre

Universidad de Panamá mejora su posición en el QS Ranking Latinoamérica 2026

Recomendadas

Más Noticias