Venta de Patio en la Embajada de Estados Unidos: ¿Cuándo y dónde será?

La Embajada de Estados Unidos en Panamá confirmó el regreso de su tradicional venta de patio, un evento muy esperado por el público, que se llevará a cabo el sábado 18 de octubre de 2025, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., en los estacionamientos internos de la sede diplomática en Clayton.
¿Qué podrás encontrar en la venta de patio?
Los asistentes tendrán acceso a una gran variedad de artículos a precios accesibles, entre ellos:
- Libros
- Ropa
- Artículos de cocina
- Decoraciones
- Artículos para bebés y niños
- Juguetes
- Equipo deportivo
- ¡Y mucho más!