CCIAP y MITRADEL publican vacantes de trabajo ya disponibles para octubre 2025

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa , por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.

Vacantes destacadas en la CCIAP

De acuerdo con María Eugenia Grimaldo, vocera de la CCIAP, actualmente hay plazas disponibles en empresas reconocidas como Muebles Jamar y Arcas Servicios de Recursos Humanos. Entre ellas:

Pasantía laboral en Recursos Humanos

Especialista en Asuntos Regulatorios

Asistente Contable

Oficial de Cumplimiento

Analista Contable e Importaciones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1973381897611882824&partner=&hide_thread=false María Eugenia Grimaldo Araúz, directora de Mercadeo y Comunicaciones de la @CCIYAP, compartió las vacantes disponibles para esta semana en el portal https://t.co/r4c5qjfCBL #TReporta pic.twitter.com/VvrH2KQB7U — Telemetro Reporta (@TReporta) October 1, 2025

Ofertas de empleo en MITRADEL

Por su parte, Emanuel Gómez de MITRADEL informó que el portal empleospanama.gob.pa mantiene vacantes activas en la provincia de Panamá y Panamá Oeste, además de otras regiones del país.

Provincia de Panamá:

Auxiliar Contable

Operador de Casino

Gestor de Operaciones

Analista de Datos

Preceptor

Coordinador de Gestión Socioambiental

Supervisor de Operaciones

Agente Motorizado

Gerente de Operaciones

Provincia de Panamá Oeste:

Soporte de Sistemas Especiales

Las autoridades invitan a los interesados a visitar las páginas oficiales para postularse de manera gratuita y segura.