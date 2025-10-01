CCIAP y MITRADEL publican vacantes de trabajo ya disponibles para octubre 2025

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa, por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.
Vacantes destacadas en la CCIAP
De acuerdo con María Eugenia Grimaldo, vocera de la CCIAP, actualmente hay plazas disponibles en empresas reconocidas como Muebles Jamar y Arcas Servicios de Recursos Humanos. Entre ellas:
- Pasantía laboral en Recursos Humanos
- Especialista en Asuntos Regulatorios
- Asistente Contable
- Oficial de Cumplimiento
- Analista Contable e Importaciones
Ofertas de empleo en MITRADEL
Por su parte, Emanuel Gómez de MITRADEL informó que el portal empleospanama.gob.pa mantiene vacantes activas en la provincia de Panamá y Panamá Oeste, además de otras regiones del país.
Provincia de Panamá:
- Auxiliar Contable
- Operador de Casino
- Gestor de Operaciones
- Analista de Datos
- Preceptor
- Coordinador de Gestión Socioambiental
- Supervisor de Operaciones
- Agente Motorizado
- Gerente de Operaciones
Provincia de Panamá Oeste:
- Soporte de Sistemas Especiales
Las autoridades invitan a los interesados a visitar las páginas oficiales para postularse de manera gratuita y segura.