Empleos Panamá Nacionales -  1 de octubre de 2025 - 09:00

CCIAP y MITRADEL publican vacantes de trabajo ya disponibles para octubre 2025

Las plataformas de la CCIAP y MITRADEL, reúnen vacantes de trabajo ofrecidas por empresas de distintos sectores económicos a nivel nacional.

CCIAP y MITRADEL publican vacantes de trabajo

CCIAP y MITRADEL publican vacantes de trabajo

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa, por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.

Vacantes destacadas en la CCIAP

De acuerdo con María Eugenia Grimaldo, vocera de la CCIAP, actualmente hay plazas disponibles en empresas reconocidas como Muebles Jamar y Arcas Servicios de Recursos Humanos. Entre ellas:

  • Pasantía laboral en Recursos Humanos
  • Especialista en Asuntos Regulatorios
  • Asistente Contable
  • Oficial de Cumplimiento
  • Analista Contable e Importaciones
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1973381897611882824&partner=&hide_thread=false

Ofertas de empleo en MITRADEL

Por su parte, Emanuel Gómez de MITRADEL informó que el portal empleospanama.gob.pa mantiene vacantes activas en la provincia de Panamá y Panamá Oeste, además de otras regiones del país.

Provincia de Panamá:

  • Auxiliar Contable
  • Operador de Casino
  • Gestor de Operaciones
  • Analista de Datos
  • Preceptor
  • Coordinador de Gestión Socioambiental
  • Supervisor de Operaciones
  • Agente Motorizado
  • Gerente de Operaciones

Provincia de Panamá Oeste:

  • Soporte de Sistemas Especiales

Las autoridades invitan a los interesados a visitar las páginas oficiales para postularse de manera gratuita y segura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1973384988411281698&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

"Una ley de mala praxis no mejora la atención", presidente de la Cciap

CCIAP y MITRADEL anuncian nuevas oportunidades de empleo

Recorte presupuestario al ITSE genera opiniones en sectores económicos por impacto en talento técnico

Recomendadas

Más Noticias