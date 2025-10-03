Panamá Nacionales -  3 de octubre de 2025 - 09:18

Villa Diplomática en Cerro Ancón será remodelada con inversión millonaria

Diputados inspeccionan la Villa Diplomática en Cerro Ancón; presidente Mulino confirma inversión de más de 7 millones para convertirla en casa de protocolo.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los diputados Betserai Richards y Grace Hernández realizaron una inspección a la Villa Diplomática, ubicada en las faldas del Cerro Ancón, donde el gobierno de Panamá proyecta invertir más de 7 millones de dólares para su remodelación.

El proyecto ha generado críticas públicas debido al monto de la inversión. Sin embargo, el presidente José Raúl Mulino reafirmó que la obra se llevará a cabo y explicó: “Se va a hacer. Será una casa de protocolo como la hay en todas partes del mundo”.

La remodelación busca modernizar la residencia oficial para actividades de protocolo y diplomacia, alineándose con prácticas internacionales y fortaleciendo la infraestructura para eventos oficiales en Panamá.

