Villa Diplomática en Cerro Ancón será remodelada con inversión millonaria

Los diputados Betserai Richards y Grace Hernández realizaron una inspección a la Villa Diplomática, ubicada en las faldas del Cerro Ancón, donde el gobierno de Panamá proyecta invertir más de 7 millones de dólares para su remodelación.
Gobierno invertirá más de 7 millones en remodelación de la Villa Diplomática
El proyecto ha generado críticas públicas debido al monto de la inversión. Sin embargo, el presidente José Raúl Mulino reafirmó que la obra se llevará a cabo y explicó: “Se va a hacer. Será una casa de protocolo como la hay en todas partes del mundo”.
La remodelación busca modernizar la residencia oficial para actividades de protocolo y diplomacia, alineándose con prácticas internacionales y fortaleciendo la infraestructura para eventos oficiales en Panamá.