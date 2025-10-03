Autoridad Nacional de Descentralización inicia trámite para pago de Prima de Antigüeda

La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) informó que se ha iniciado la recepción de documentos para el pago de la Prima de Antigüedad a exfuncionarios públicos, en cumplimiento de la Ley 241 del 13 de octubre de 2021, que modifica la Ley 23 de 2017 y otras disposiciones legales.

El beneficio está dirigido a aquellos exservidores públicos que finalizaron labores en 2021, año en que se creó la Autoridad Nacional de Descentralización.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1974127730594586711&partner=&hide_thread=false La Autoridad Nacional de Descentralización (@AndPma2021) comunica que se dio inicio a la recepción de los documentos para el pago de la prima antigüedad a exfuncionarios, quienes podrán entregarlos en la sede central, las direcciones regionales y otros medios habilitados por la… pic.twitter.com/yU1rt7LXEY — Telemetro Reporta (@TReporta) October 3, 2025

Los interesados podrán entregar su documentación en:

Sede central de la AND

Direcciones Regionales

Para realizar la solicitud en la web:

Ingrese a nuestra web (link en bio).

Descargue el formato de solicitud.

Complete y envíe el formulario a los correos: [email protected] y [email protected].

Esta entrega de documentos da inicio al proceso de reconocimiento y pago de este derecho, asegurando que los exfuncionarios puedan recibir la compensación correspondiente por su antigüedad laboral. La AND exhorta a los beneficiarios a presentar sus documentos correctamente para evitar retrasos en el proceso y cumplir con los requisitos establecidos por la ley.