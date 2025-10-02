Estreno en Panamá: Cabeza de Ratón, thriller tropical ganador del Fondo Nacional de Cine

La primera película de Martín Proaño llega con fuerza a las salas nacionales este 2 de octubre . Se trata de un thriller tropical que mezcla neón, sudor y tensión política en una narrativa que explora hasta dónde puede llegar la ambición humana.

La historia sigue a un joven publicista que, en medio del calor y la convulsión social, se obsesiona con entrar a un club de élite. Esa obsesión lo arrastra a un peligroso laberinto donde su moral comienza a desmoronarse.

El elenco está encabezado por Gregory Manrique, Juan David Guardia, Paola Espinoza y Nick Romano, junto a reconocidas figuras como Arturo Montenegro, Julio Chamorro, Gaby Gnazzo, Tatiana Salamín, Fufo Quirós y Dayana Sáez.

Rodada completamente en la Ciudad de Panamá, la película refleja también el pulso de las protestas contra la minería de 2023, un trasfondo que le otorga fuerza y actualidad.