Estreno en Panamá: Cabeza de Ratón, thriller tropical ganador del Fondo Nacional de Cine

La primera película de Martín Proaño llega con fuerza a las salas nacionales este 2 de octubre. Se trata de un thriller tropical que mezcla neón, sudor y tensión política en una narrativa que explora hasta dónde puede llegar la ambición humana.
El elenco está encabezado por Gregory Manrique, Juan David Guardia, Paola Espinoza y Nick Romano, junto a reconocidas figuras como Arturo Montenegro, Julio Chamorro, Gaby Gnazzo, Tatiana Salamín, Fufo Quirós y Dayana Sáez.
Rodada completamente en la Ciudad de Panamá, la película refleja también el pulso de las protestas contra la minería de 2023, un trasfondo que le otorga fuerza y actualidad.