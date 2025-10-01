¿Romance a la vista? Clarissa Molina y el alcalde Mayer Mizrachi desatan rumores

La presentadora dominicana Clarissa Molina, de 34 años, encendió las redes sociales tras elogiar al alcalde capitalino Mayer Mizrachi , de 38 años, a quien agradeció por su hospitalidad durante su visita a Panamá.

“Panamá superaste cualquier expectativa. Enamorada de su gente, ¡gracias por tanto cariño!”, escribió Clarissa en un post, lo que rápidamente avivó rumores de una conexión especial con el alcalde. “Panamá superaste cualquier expectativa. Enamorada de su gente, ¡gracias por tanto cariño!”, escribió Clarissa en un post, lo que rápidamente avivó rumores de una conexión especial con el alcalde.

El encuentro que originó las especulaciones ocurrió en el programa “Clarissima”, donde Mizrachi habló no solo de su futuro político, sino también de lo que busca en una pareja: “una mujer segura, cariñosa y más inteligente que yo”. La complicidad entre ambos no pasó desapercibida para los internautas, quienes llenaron las redes de comentarios como: “Le gusta Clarissa” y “Quedó flechado”.

Rumores surgen tras entrevista por Clarissa Molina al alcalde Mayer Mizrachi

Embed - Clarissa Molina en Instagram: " Panamá superaste cualquier expectativa.♥ Enamorada de su gente, gracias por tanto cariño! Recomendaciones de algunos restaurantes que fui: @azaharpty @filomenarest @fondaloquehay @elenemigopanama y me faltaron más por visitar! A la vuelta seguimos probando. Hoy a las 7pm se estrena el BTS de PJ en @clarissimashow podrán ver todo lo que sucedió en los camerinos y los corre corre entre un cambio y otro! No olvides suscribirte!" View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Los rumores crecieron aún más tras la ceremonia de los Premios Juventud, cuando Mizrachi fue consultado sobre qué artista quería ver en escena. Aunque al inicio evitó responder, finalmente mencionó el nombre de Clarissa Molina, quien no es cantante, gesto que muchos consideraron un guiño coqueto.

Incluso en el programa El Gordo y la Flaca, Raúl de Molina no dejó pasar la oportunidad de preguntarle directamente a Clarissa sobre el alcalde panameño. Ella respondió con una sonrisa: “Estoy soltera, no estoy casada… al alcalde lo conocí”, sin dar más detalles, lo que dejó la puerta abierta a más especulaciones.

Por ahora, ni Clarissa ni Mizrachi han confirmado si hay algo más allá de una buena amistad, pero las redes siguen encendidas con la posibilidad de un nuevo romance en la farándula regional.