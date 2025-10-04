IMHPA pronostica fuertes lluvias hasta la noche de este domingo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que hasta este domingo 5 de octubre se registrarán lluvias significativas en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Ngäbe Buglé, Veraguas, Coclé, Herrera y Darién.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1974596642012905486&partner=&hide_thread=false
El @imhpapma extendió un aviso de vigilancia por lluvias significativas a nivel nacional.— Telemetro Reporta (@TReporta) October 4, 2025
Se esperan lluvias fuertes con probabilidad de generar el incremento del nivel de los ríos, deslizamientos, calles inundadas y la caída de árboles.
Los acumulados diarios podrían variar… pic.twitter.com/UDNT854S5R