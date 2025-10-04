Panamá Nacionales -  4 de octubre de 2025 - 18:23

IMHPA pronostica fuertes lluvias hasta la noche de este domingo

El IMHPA indicó que se esperan lluvias que podrían generar el incremento del nivel de los ríos, deslizamientos, inundaciones en calles y caída de árboles.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que hasta este domingo 5 de octubre se registrarán lluvias significativas en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Ngäbe Buglé, Veraguas, Coclé, Herrera y Darién.

Se esperan lluvias fuertes que podrían generar el incremento del nivel de los ríos, deslizamientos, inundaciones en calles y caída de árboles. Los acumulados diarios podrían variar entre 40 y 80 milímetros, con valores puntualmente superiores en la región occidental del país.

