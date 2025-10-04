¿Ganaste? Resultados del sorteo de la Lotto y Pega 3 del 4 de octubre de 2025

¿La pegaste? Conoce cuáles fueron los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de Panamá, con los nuevos juegos electrónicos de la Lotto y Pega 3, correspondiente al sábado 4 de octubre de 2025.
- 6
- 1
- 1
Resultados de la Lotto del sábado 4 de octubre de 2025
Los números que salieron en la Lotto fueron:
- 30
- 20
- 37
- 34
- 27
- 22
¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotto y Pega 3?
El próximo sorteo se realizará el próximo martes 7 de octubre a las 8:00 p.m. y se podrá ver a través de las pantallas de Rpctv.com. Estos juegos electrónicos de la Lotería Nacional de Panamá son independientes a los sorteos regulares (miercolito, dominical, Extraordinaria y Gordito del Zodíaco).
Lotto y Pega 3 tienen un costo de un dólar cada ticket, que son válidos para un solo sorteo. La venta de los juegos electrónicos es exclusiva de los billeteros.