Lotería Fiscal: ¿hasta cuándo se pueden depositar los sobres para el sorteo de octubre?

El segundo sorteo de la Lotería Fiscal se realizará el jueves 30 de octubre, mientras que el cierre y retiro de las urnas está programado para el 23 de octubre a nivel nacional, según informó la Dirección General de Ingresos (DGI).
Reúne tus facturas
- Cada sobre debe contener mínimo cinco (5) facturas.
- Puedes incluir facturas de uno o varios comercios.
- Solo se aceptan facturas originales y legibles.
- Las facturas deben tener una fecha de emisión de hasta dos (2) meses anteriores al sorteo en el que deseas participar.
- No existe un monto mínimo en el total de la factura para participar.
Prepara el sobre
Coloca las facturas dentro de un sobre cerrado y escribe en la parte frontal la siguiente información:
- Nombre completo
- Número de cédula de identidad personal
- Número de teléfono de contacto
- Correo electrónico
- Dirección residencial
- Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de Agosto 2025”)
Deposita tu sobre
Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI en:
- Administraciones Provinciales de Ingresos
- Otros puntos autorizados, que serán anunciados oficialmente
- Consulta los canales oficiales de la DGI para conocer los puntos de recolección disponibles cada sorteo.
Lotería fiscal: Centros comerciales para ingresar el sobre con las facturas
- Todas las agencias regionales de la Dirección General de Ingresos (DGI).
- Albrook Mall
- Los Andes Mall
- Town Center
- Westland Mall
- Altaplaza Mall
- Santiago Mall - Veraguas
- Megamall - Panamá Este
- Atrio Costa del Este
- Colón 2000 - Colón
- Chiriquí Mall - Chiriquí
- Plaza Terronal - Chiriquí
- Federal Mall - Chiriquí
- Centro Comercial de Los Pueblos
- Balboa Boutiques