Lotería Fiscal: ¿hasta cuándo se pueden depositar los sobres para el sorteo de octubre?

El segundo sorteo de la Lotería Fiscal se realizará el jueves 30 de octubre, mientras que el cierre y retiro de las urnas está programado para el 23 de octubre a nivel nacional, según informó la Dirección General de Ingresos (DGI).

Reúne tus facturas

Cada sobre debe contener mínimo cinco (5) facturas.

Puedes incluir facturas de uno o varios comercios.

Solo se aceptan facturas originales y legibles.

Las facturas deben tener una fecha de emisión de hasta dos (2) meses anteriores al sorteo en el que deseas participar.

No existe un monto mínimo en el total de la factura para participar.

Prepara el sobre

Coloca las facturas dentro de un sobre cerrado y escribe en la parte frontal la siguiente información:

Nombre completo

Número de cédula de identidad personal

Número de teléfono de contacto

Correo electrónico

Dirección residencial

Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de Agosto 2025”)

Deposita tu sobre

Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI en:

Administraciones Provinciales de Ingresos

Otros puntos autorizados, que serán anunciados oficialmente

Consulta los canales oficiales de la DGI para conocer los puntos de recolección disponibles cada sorteo.

