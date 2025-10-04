Alcaldía de Panamá, fiestas patrias: cupos para permisos de venta, costo y requisitos

La Alcaldía de Panamá, a través de la Dirección de Servicios a la Comunidad, informa a los microempresarios interesados en participar durante las fiestas patrias del 3 y 4 de noviembre que la entrega de formularios para permisos de venta se realizará el lunes 6 de octubre a las 8:00 a.m., en el Teatro Gladys Vidal, ubicado en el edificio Hatillo.
El pago de los permisos se llevará a cabo el 15 de octubre en la Ventanilla Única, y la entrega de los permisos provisionales será el 28 de octubre.
Los interesados deberán presentar los siguientes requisitos:
- Nota dirigida al alcalde Mayer Mizrachi.
- Copia de la cédula.
- Copia del carné de manipulador de alimentos (blanco y verde).
- Paz y salvo municipal con valor de $1.
Montos a pagar:
- Municipio: $10
- MINSA: $10
- AAUD: $10
- Bomberos: $50 (solo para alimentos inflamables)