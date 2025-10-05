Bad Bunny responde a críticas por su participación en el Super Bowl 2026

El cantante puertorriqueño Bad Bunny respondió con humor a las críticas de sectores conservadores en Estados Unidos por su próxima presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, durante el estreno de la temporada 51 del programa “Saturday Night Live” (SNL).
Bad Bunny responde a críticas por su participación en el Super Bow
Durante su intervención, el intérprete de Tití Me Preguntó presentó un video montaje con frases editadas de figuras de Fox News y políticos republicanos que formaban la oración: “Bad Bunny es mi músico favorito y debería ser el próximo presidente”.
Bad Bunny, quien recientemente concluyó una exitosa residencia de 31 conciertos en Puerto Rico, había señalado anteriormente que su próxima gira mundial no incluirá ciudades del territorio continental estadounidense, debido a su preocupación por las políticas migratorias promovidas por el presidente Donald Trump.
El Super Bowl 2026 se celebrará el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.
FUENTE: AFP