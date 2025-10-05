Bad Bunny responde a críticas por su participación en el Super Bowl 2026

El cantante puertorriqueño Bad Bunny respondió con humor a las críticas de sectores conservadores en Estados Unidos por su próxima presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, durante el estreno de la temporada 51 del programa “Saturday Night Live” (SNL).

El artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, bromeó sobre la polémica generada tras el anuncio de su participación en el evento deportivo más visto del país.

“Quizá no lo sepas, pero voy a actuar en el show de medio tiempo del Super Bowl”, dijo entre aplausos del público en los estudios de la NBC en Nueva York. “Estoy muy feliz y creo que todo el mundo lo está, incluso Fox News”, agregó entre risas. “Quizá no lo sepas, pero voy a actuar en el show de medio tiempo del Super Bowl”, dijo entre aplausos del público en los estudios de la NBC en Nueva York. “Estoy muy feliz y creo que todo el mundo lo está, incluso Fox News”, agregó entre risas.

Bad Bunny responde a críticas por su participación en el Super Bow

Durante su intervención, el intérprete de Tití Me Preguntó presentó un video montaje con frases editadas de figuras de Fox News y políticos republicanos que formaban la oración: “Bad Bunny es mi músico favorito y debería ser el próximo presidente”.

Bad Bunny, quien recientemente concluyó una exitosa residencia de 31 conciertos en Puerto Rico, había señalado anteriormente que su próxima gira mundial no incluirá ciudades del territorio continental estadounidense, debido a su preocupación por las políticas migratorias promovidas por el presidente Donald Trump.

El Super Bowl 2026 se celebrará el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.

