Panamá Nacionales -  5 de octubre de 2025 - 18:16

Michi Fest en Panamá: más de 500 gatos esterilizados en jornada masiva

La jornada masiva de esterilización Michi Fest, realizada en el Gimnasio Yuyín Luzcando de Parque Lefevre, logró atender a más de 500 gatos.

Jornada de esterilización

Jornada de esterilización

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Este domingo 5 de octubre de 2025, el Gimnasio Eugenio “Yuyín” Luzcando, en Parque Lefevre, fue escenario de la jornada masiva de esterilización Michi Fest, un evento que reunió a voluntarios, especialistas y amantes de los animales.

Durante la actividad, más de 500 gatitos fueron esterilizados, lo que representa un importante paso en la promoción de la tenencia responsable de mascotas y en el control poblacional felino en la ciudad de Panamá.

La jornada contó con la participación de médicos veterinarios y organizaciones dedicadas al bienestar animal, quienes resaltaron la importancia de estas campañas para evitar la sobrepoblación y el abandono.

Jornada masiva de esterilización Michi Fest

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1974961357041860790&partner=&hide_thread=false

“Cada gato esterilizado es un avance en la construcción de una sociedad más consciente y comprometida con la salud y el respeto hacia los animales”, señalaron los organizadores. “Cada gato esterilizado es un avance en la construcción de una sociedad más consciente y comprometida con la salud y el respeto hacia los animales”, señalaron los organizadores.

La Michi Fest no solo ofreció servicios veterinarios, sino que también se convirtió en un espacio de encuentro comunitario, donde familias enteras acudieron con sus mascotas, recibiendo además charlas sobre cuidado responsable, vacunación y nutrición.

Con jornadas como esta, Panamá reafirma su compromiso con la protección animal, fomentando valores de responsabilidad, respeto y amor hacia los gatos y las mascotas en general.

En esta nota:
Seguir leyendo

Rectora de UDELAS insta a graduados en Chiriquí a mantener una formación permanente

Aprehenden a hombre con presunta droga en puesto de control de Guabalá

Desfile de bandas independientes cerrará vías en Calidonia este 5 de octubre

Recomendadas

Más Noticias