Michi Fest en Panamá: más de 500 gatos esterilizados en jornada masiva

Este domingo 5 de octubre de 2025, el Gimnasio Eugenio “Yuyín” Luzcando, en Parque Lefevre, fue escenario de la jornada masiva de esterilización Michi Fest, un evento que reunió a voluntarios, especialistas y amantes de los animales.
Durante la actividad, más de 500 gatitos fueron esterilizados, lo que representa un importante paso en la promoción de la tenencia responsable de mascotas y en el control poblacional felino en la ciudad de Panamá.
La jornada contó con la participación de médicos veterinarios y organizaciones dedicadas al bienestar animal, quienes resaltaron la importancia de estas campañas para evitar la sobrepoblación y el abandono.
La Michi Fest no solo ofreció servicios veterinarios, sino que también se convirtió en un espacio de encuentro comunitario, donde familias enteras acudieron con sus mascotas, recibiendo además charlas sobre cuidado responsable, vacunación y nutrición.
Con jornadas como esta, Panamá reafirma su compromiso con la protección animal, fomentando valores de responsabilidad, respeto y amor hacia los gatos y las mascotas en general.