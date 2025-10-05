Desde 2025, el Día del Niño y la Niña en Panamá se festejará en noviembre

A partir de 2025, Panamá volverá a celebrar el Día del Niño y la Niña el 1 de noviembre, luego de que el presidente José Raúl Mulino sancionara la Ley 453, que restaura la tradición original de esta conmemoración.

Con esta decisión, se elimina la celebración que se realizaba el tercer domingo de julio, establecida durante la administración del expresidente Martín Torrijos (2004-2009).

El retorno a la fecha de noviembre busca rescatar el valor cultural e histórico de esta festividad, que por décadas formó parte de las actividades patrias en escuelas, comunidades y familias panameñas.

Día del Niño en Panamá 2025: vuelve a celebrarse el 1 de noviembre

Día del Niño Instagram/@mayermm

Según la nueva ley, la celebración estará acompañada de actividades educativas, recreativas y de reflexión orientadas a promover los derechos, la protección y el bienestar integral de la niñez.

Voceros del Órgano Ejecutivo señalaron que la medida busca reforzar la unión familiar: “Es una oportunidad para unir a la familia panameña en torno a la niñez, fortaleciendo su protagonismo en la construcción de una sociedad más justa y solidaria”. Voceros del Órgano Ejecutivo señalaron que la medida busca reforzar la unión familiar: “Es una oportunidad para unir a la familia panameña en torno a la niñez, fortaleciendo su protagonismo en la construcción de una sociedad más justa y solidaria”.

Con esta modificación, el 1 de noviembre no solo marcará el inicio de las fiestas patrias, sino también una fecha para honrar y celebrar a los más pequeños del hogar.