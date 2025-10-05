MiBus actualiza reglamento: prohibiciones en zonas pagas desde el 20 de octubre

El sistema de transporte público MiBus anunció la entrada en vigor de un nuevo reglamento con 41 disposiciones, de las cuales 22 son nuevas, que regirán a partir del 20 de octubre de 2025.
La medida busca garantizar seguridad, orden y respeto tanto en los buses como en las zonas pagas, promoviendo un entorno en el que usuarios, operadores y colaboradores cumplan con su rol.
MiBus establece nuevas prohibiciones en zonas pagas y buses
Entre las principales prohibiciones en las zonas pagas destacan:
- Fumar, consumir bebidas alcohólicas o sustancias prohibidas.
- Ingresar con objetos peligrosos o inflamables.
- Comer o beber dentro de las instalaciones.
- Ensuciar, dañar o realizar actos vandálicos en la infraestructura.
- Vender productos, hacer actividades comerciales o pedir dinero.
- Usar bocinas, radios o cualquier dispositivo que altere la tranquilidad.
- Impedir el libre tránsito de personas o el acceso a buses.
MiBus acompañará estas medidas con la campaña “Pequeños Gestos, Grandes Cambios”, que busca concienciar a los usuarios sobre la importancia de cumplir las normas para garantizar una experiencia de transporte más segura y ordenada.
Con esta actualización, la empresa resalta que se pretende fomentar la corresponsabilidad entre todos los actores del sistema, fortaleciendo la cultura de respeto y el buen uso del transporte público en Panamá.