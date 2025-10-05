Panamá Nacionales -  5 de octubre de 2025 - 09:18

Desfile de bandas independientes cerrará vías en Calidonia este 5 de octubre

Este domingo 5 de octubre habrá desfile de bandas en Calidonia desde las 10:30 a.m., con cierres viales y desvíos en rutas de buses.

Este domingo 5 de octubre de 2025, a partir de las 10:30 a.m., se realizará un desfile de bandas independientes en el área de Calidonia, lo que ocasionará cierres y desvíos en el tránsito vehicular.

El recorrido iniciará frente al Novey de Calidonia y culminará frente a la Caja de Ahorros de la 5 de Mayo. Durante el desarrollo del evento, ese tramo permanecerá cerrado al tráfico vehicular.

Rutas y paradas afectadas por desfile de bandas

Las rutas que transitan por la avenida Central España tendrán desvíos temporales para poder completar sus recorridos.

Las paradas afectadas son:

  • Perejil
  • Iglesia Don Bosco
  • Parque Calidonia
  • Calle M
  • Calle 36 Este

Las autoridades recomendaron a los conductores y usuarios del transporte público planificar con anticipación sus viajes y mantenerse atentos a los comunicados oficiales sobre el restablecimiento de la circulación.

