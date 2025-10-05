Desfile de bandas independientes cerrará vías en Calidonia este 5 de octubre

Este domingo 5 de octubre de 2025, a partir de las 10:30 a.m., se realizará un desfile de bandas independientes en el área de Calidonia, lo que ocasionará cierres y desvíos en el tránsito vehicular.
El recorrido iniciará frente al Novey de Calidonia y culminará frente a la Caja de Ahorros de la 5 de Mayo. Durante el desarrollo del evento, ese tramo permanecerá cerrado al tráfico vehicular.
Rutas y paradas afectadas por desfile de bandas
Las rutas que transitan por la avenida Central España tendrán desvíos temporales para poder completar sus recorridos.
Las paradas afectadas son:
- Perejil
- Iglesia Don Bosco
- Parque Calidonia
- Calle M
- Calle 36 Este
Las autoridades recomendaron a los conductores y usuarios del transporte público planificar con anticipación sus viajes y mantenerse atentos a los comunicados oficiales sobre el restablecimiento de la circulación.