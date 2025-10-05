Desfile de bandas independientes cerrará vías en Calidonia este 5 de octubre

Este domingo 5 de octubre de 2025, a partir de las 10:30 a.m., se realizará un desfile de bandas independientes en el área de Calidonia, lo que ocasionará cierres y desvíos en el tránsito vehicular.

El recorrido iniciará frente al Novey de Calidonia y culminará frente a la Caja de Ahorros de la 5 de Mayo. Durante el desarrollo del evento, ese tramo permanecerá cerrado al tráfico vehicular.

Rutas y paradas afectadas por desfile de bandas

Las rutas que transitan por la avenida Central España tendrán desvíos temporales para poder completar sus recorridos.

Embed - Transporte Masivo de Panama - MiBus | Transporte Público on Instagram: "Este domingo 5 de octubre, desde las 10:30 a.m., se realizará un desfile de bandas independientes en el área de Calidonia . El recorrido iniciará frente al Novey de Calidonia y finalizará frente a la Caja de Ahorros de la 5 de Mayo, por lo que el tramo permanecerá cerrado al tránsito vehicular durante el evento. Debido a este cierre, las rutas que transitan por la av. Central España tendrán desvíos temporales para completar sus recorridos. Paradas afectadas: Perejil, Iglesia Don Bosco, Parque Calidonia, Calle M y Calle 36 Este. Te recomendamos planificar tu viaje con anticipación y estar atento a nuestras actualizaciones. #MiBusTeInforma #MiBusPanamá #TransportePúblico #Calidonia #DesfileDeBandas #MiBusContigo #Panamá" View this post on Instagram A post shared by Transporte Masivo de Panama - MiBus | Transporte Público (@oficialmibus)

Las paradas afectadas son:

Perejil

Iglesia Don Bosco

Parque Calidonia

Calle M

Calle 36 Este

Las autoridades recomendaron a los conductores y usuarios del transporte público planificar con anticipación sus viajes y mantenerse atentos a los comunicados oficiales sobre el restablecimiento de la circulación.