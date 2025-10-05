Panamá Nacionales -  5 de octubre de 2025 - 08:59

IFARHU: Cuando cobran los estudiantes de Concurso General de Beca vigente

Estudiantes del Concurso General de Beca del IFARHU esperan fecha de pago. La entidad solo ha confirmado avances en el desembolso del PASE-U 2025.

Concurso General de Beca del IFARHU

Concurso General de Beca del IFARHU

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Estudiantes y padres de familia permanecen a la espera del anuncio oficial sobre el inicio del pago del Concurso General de Beca 2025, beneficio otorgado por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU).

Hasta el momento, la entidad no ha confirmado una fecha específica para el desembolso de este programa, aunque sí ha avanzado en la entrega progresiva del PASE-U 2025, ya realizado en Darién, Tortí, Colón, Los Santos y Herrera desde el pasado 1 de octubre.

IFARHU: estudiantes del Concurso General de Beca 2025 aún esperan fecha de pago

PASE-U 2025 - IFARHU

El IFARHU explicó que actualmente se encuentra en un proceso de replanteamiento presupuestario para cumplir con los compromisos del año en curso y los pagos pendientes de convocatorias anteriores.

Asimismo, adelantó que entre finales de 2025 e inicios de 2026 se anunciará la apertura del Concurso General de Becas 2026, considerado el programa más grande de estímulo académico del país.

Por ahora, la institución recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a los comunicados oficiales en su página web (www.ifarhu.gob.pa) y redes sociales, donde se publicarán las fechas y centros de pago en cuanto se definan.

En esta nota:
Seguir leyendo

Calendario del PASE-U 2025: estos son los centros de pago del lunes 6 de octubre

Calendario de pago PASE-U 2025: ¿en qué lugares se entregarán los cheques la próxima semana?

Entrega de Cheque del PASE-U por el IFARHU: Cuánto cobran los de primaria, premedia y media

Recomendadas

Más Noticias