IFARHU: Cuando cobran los estudiantes de Concurso General de Beca vigente

Estudiantes y padres de familia permanecen a la espera del anuncio oficial sobre el inicio del pago del Concurso General de Beca 2025, beneficio otorgado por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) .

Hasta el momento, la entidad no ha confirmado una fecha específica para el desembolso de este programa, aunque sí ha avanzado en la entrega progresiva del PASE-U 2025, ya realizado en Darién, Tortí, Colón, Los Santos y Herrera desde el pasado 1 de octubre.

IFARHU: estudiantes del Concurso General de Beca 2025 aún esperan fecha de pago

PASE-U 2025 - IFARHU

El IFARHU explicó que actualmente se encuentra en un proceso de replanteamiento presupuestario para cumplir con los compromisos del año en curso y los pagos pendientes de convocatorias anteriores.

Asimismo, adelantó que entre finales de 2025 e inicios de 2026 se anunciará la apertura del Concurso General de Becas 2026, considerado el programa más grande de estímulo académico del país.

Por ahora, la institución recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a los comunicados oficiales en su página web (www.ifarhu.gob.pa) y redes sociales, donde se publicarán las fechas y centros de pago en cuanto se definan.