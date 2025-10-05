¿A quiénes podrá la Contraloría suspender pagos y salarios en Panamá?

La Contraloría General de la República de Panamá reforzó sus mecanismos de control sobre el uso del dinero público. A partir del nuevo reglamento, la institución podrá suspender, por el tiempo que considere necesario, cualquier pago con cargo al Tesoro Nacional que se estime inconveniente, incluyendo salarios, remuneraciones o asignaciones de funcionarios involucrados en irregularidades.

El documento, firmado por el contralor Anel Flores el pasado 23 de septiembre y publicado en la Gaceta Oficial No. 30376-B, establece que la entidad también queda facultada para ordenar secuestros de patrimonios y adoptar otras medidas necesarias para salvaguardar los intereses del Estado.

salarios- shutterstock.jpg Shutterstock

Estas disposiciones se sustentan en la Ley 351 de 2022, que amplió las facultades de la Contraloría, permitiéndole actuar de manera más directa frente a posibles malos manejos de fondos y bienes públicos.

De acuerdo con el reglamento, las medidas podrán aplicarse sobre funcionarios, agentes de manejo, empleados o cualquier persona natural o jurídica vinculada a las irregularidades detectadas en el manejo de recursos estatales.

Con esta decisión, la Contraloría busca cerrar espacios a la corrupción y fortalecer el control fiscal, en un momento en que la transparencia en el uso del presupuesto nacional se mantiene en el centro del debate público.