Denuncian explotación sexual de menores en la Avenida México de Panamá

El Centro San Juan Pablo II denunció este fin de semana la posible existencia de casos de explotación sexual de adolescentes de entre 13 y 17 años en el área de la Avenida México, en la ciudad de Panamá. Ariel López, representante del centro, explicó que se han detectado situaciones preocupantes en horas de la noche, donde menores estarían siendo vulnerados.
Denuncian presunta explotación sexual de menores en la Avenida México
El llamado del Centro San Juan Pablo II busca que las autoridades refuercen la vigilancia en este sector y se garantice la protección integral de los adolescentes que puedan estar siendo víctimas de delitos relacionados con la explotación sexual.
Hasta el momento, la Senniaf no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia, pero se espera que se realicen las investigaciones correspondientes junto con el Ministerio Público y la Policía Nacional.
La explotación sexual de menores es un delito grave que en Panamá puede conllevar condenas de 10 a 15 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal.