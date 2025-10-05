Chiriquí Nacionales -  5 de octubre de 2025 - 11:53

Aprehenden a hombre con presunta droga en puesto de control de Guabalá

Un hombre de 29 años fue detenido en el puesto de control de Guabalá con cuatro paquetes de presunta droga ocultos en su mochila.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un hombre de 29 años fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional durante una inspección rutinaria en el puesto de control de Guabalá, en la provincia de Chiriquí.

El hecho ocurrió cuando los agentes realizaron una revisión a un autobús que se dirigía desde la ciudad de Panamá hacia David, encontrando en una mochila propiedad del sospechoso cuatro paquetes con presunta sustancia ilícita.

Tras el hallazgo, el individuo fue puesto a órdenes de la Fiscalía de Drogas de Chiriquí, junto con los indicios decomisados, para las investigaciones correspondientes.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de mantener operativos de control y verificación en las principales vías del país, con el objetivo de prevenir el tráfico de drogas y otros delitos que afectan la seguridad ciudadana.

