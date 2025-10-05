Panamá Nacionales -  5 de octubre de 2025 - 14:43

Rectora de UDELAS insta a graduados en Chiriquí a mantener una formación permanente

La rectora de UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, instó a los 311 graduados chiricanos a mantener una formación permanente.

Noemí Ruíz
La rectora de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), Nicolasa Terreros Barrios, destacó que la formación y actualización deben ser permanentes para alcanzar la excelencia profesional, durante el acto de graduación de 311 egresados en la provincia de Chiriquí.

Los nuevos profesionales recibieron sus títulos en licenciaturas, maestrías y postgrados en distintas áreas como Investigación Criminal y Seguridad, Ciencias Médicas, Salud Pública, Educación Social, Desarrollo Humano y Pedagogía.

“Estoy segura de que tienen las herramientas, pero la formación y actualización deben ser permanentes. Hagan siempre las cosas bien, con ética y dedicación, la sociedad espera mucho de ustedes”, expresó Terreros Barrios al dirigirse a los graduados.

La rectora subrayó que la educación superior no solo transmite conocimientos especializados, sino que también desarrolla habilidades esenciales como el pensamiento analítico, la resolución de problemas y la creatividad.

“Estas competencias son claves para la innovación y el avance tecnológico, además de preparar a los profesionales para enfrentar los desafíos de una sociedad cada vez más compleja”, añadió.

Asimismo, resaltó que la educación universitaria contribuye al desarrollo económico, la competitividad global y la sostenibilidad, factores fundamentales para el progreso de regiones como Chiriquí.

