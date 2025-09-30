CONEAUPA reconoce a Nicolasa Terreros Barrios como rectora de la UDELAS

El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá ( CONEAUPA ) reconoció oficialmente a la Dra. Nicolasa Terreros Barrios como Rectora y Representante Legal de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), reafirmando la plena integración de esta casa de estudios al sistema académico nacional.

Durante la Sesión Extraordinaria 1-2025 del CONEAUPA, realizada en la sede del organismo, la ministra de Educación y presidenta del CONEAUPA, Lucy Molinar, tomó juramento a la Dra. Terreros Barrios en cumplimiento del Artículo 771 N.º del Código Administrativo.

En la ceremonia, la Rectora asumió el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes vigentes y las responsabilidades inherentes a su cargo, reforzando su liderazgo académico y legal al frente de UDELAS.

image

Importancia institucional y académica por CONEAUPA

El CONEAUPA, máximo órgano de acreditación de la educación superior panameña, es responsable de garantizar la excelencia académica y la transparencia en los procesos de evaluación y acreditación. Con esta decisión, la UDELAS consolida su estatus institucional y legitima el liderazgo de la Dra. Terreros Barrios, fortaleciendo la educación superior en Panamá y asegurando la integración de la universidad en los procesos oficiales de acreditación.