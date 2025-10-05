Ecuador: Noboa declara estado de excepción en 10 provincias por protestas indígenas

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el estado de excepción en diez de las 24 provincias del país, en medio de las protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que han dejado un manifestante muerto, decenas de heridos y múltiples bloqueos de vías en todo el territorio.

Las movilizaciones, que iniciaron el 22 de septiembre, rechazan la eliminación del subsidio al diésel, cuyo precio pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón, un incremento del 56%, considerado un duro golpe para el sector campesino y transportista.

Según cifras oficiales y de organizaciones de derechos humanos, las protestas han dejado un muerto por impacto de bala, unos 150 heridos —entre civiles, militares y policías—, una veintena de agentes retenidos temporalmente y un centenar de detenidos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el estado de excepción en diez de las 24 provincias del país en medio de protestas de indígenas contra su gobierno que dejan un manifestante muerto, informó el domingo la sede presidencial.

Mediante decreto, Noboa declaró la emergencia por “grave conmoción interna” en siete provincias andinas —entre ellas Pichincha, donde se ubica Quito— y tres amazónicas, autorizando la movilización de las fuerzas armadas y la policía durante 60 días para mantener el orden público y garantizar el derecho a la libre circulación.

El principal foco de enfrentamientos se registra en Imbabura (norte), una zona andina dedicada a la ganadería y floricultura, donde se concentra alrededor del 10% de la población indígena del país. El gremio de exportadores de flores calcula pérdidas diarias superiores a un millón de dólares debido a los bloqueos.

La Conaie también exige la reducción del IVA del 15% al 12% y mayores presupuestos para educación y salud pública, además de la reversión inmediata del alza del combustible.

FUENTE: AFP