Lula insta a Trump a levantar aranceles punitivos contra Brasil en primera llamada

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , instó este lunes a su homólogo estadounidense Donald Trump a eliminar los aranceles punitivos que afectan a productos brasileños durante la primera llamada telefónica desde que el republicano regresó a la Casa Blanca.

Según informó la presidencia brasileña, la conversación, que duró 30 minutos, se desarrolló en un "tono amistoso". Lula pidió la eliminación de aranceles y medidas restrictivas contra autoridades brasileñas, mientras Estados Unidos mantiene un gravamen del 50% sobre varias exportaciones desde el 6 de agosto, en represalia por lo que calificó como una supuesta "caza de brujas" contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, urgió a su par estadounidense Donald Trump, a eliminar los aranceles punitivos contra Brasil durante la primera llamada telefónica desde que el multimillonario volvió a la Casa Blanca.



Además de los aranceles, Estados Unidos impuso sanciones consulares y financieras a altos funcionarios brasileños, incluyendo al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, encargado del juicio contra Bolsonaro, condenado recientemente a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

El ministro de Finanzas brasileño, Fernando Haddad, calificó la llamada como "positiva" desde el punto de vista económico, aunque no ofreció mayores detalles.

La conversación telefónica se produce después de que Lula y Trump coincidieran el mes pasado en la Asamblea General de la ONU, donde destacaron la buena "química" entre ambos mandatarios. Según la presidencia brasileña, los líderes intercambiaron teléfonos para mantener una vía de comunicación directa y acordaron reunirse próximamente, posiblemente al margen de la cumbre de la ASEAN en Malasia este mes.

FUENTE: AFP