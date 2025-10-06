Programa de Ayudante Estudiantil del Canal de Panamá, inicia con 500 jóvenes

Un total de 500 jóvenes de diversas regiones de Panamá iniciaron funciones este lunes como parte del Programa de Ayudante Estudiantil del Canal de Panamá, una iniciativa remunerada que permite a los estudiantes universitarios desarrollar competencias prácticas mientras continúan sus estudios.

Programa de Ayudante Estudiantil del Canal de Panamá

Según informó la institución, durante 89 días, los participantes contribuirán en diferentes áreas, desde las esclusas hasta las oficinas administrativas, adquiriendo experiencia directa en la operación y gestión de uno de los activos estratégicos del país.

El programa busca fortalecer las habilidades profesionales de los estudiantes y brindarles la oportunidad de integrarse a un ambiente laboral real, mientras apoyan el funcionamiento eficiente del Canal de Panamá.

Con esta iniciativa, el Canal reafirma su compromiso con la educación, el desarrollo de talento local y la formación de futuros profesionales en diversas disciplinas.