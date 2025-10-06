Colón Nacionales -  6 de octubre de 2025 - 10:43

Inicia temporada de cruceros 2025-2026 en Colón con llegada del Serenade of the Seas

Con la llegada del Serenade of the Seas, inicia la temporada de cruceros. La ATP destaca 'Home Port' que facilitarán embarque y desembarque de turistas.

Alonso Reyes / Unsplash
Noemí Ruíz
Con la llegada del crucero Serenade of the Seas de la línea Royal Caribbean, ha dado inicio la temporada de cruceros 2025-2026 en Panamá, con un aumento esperado del movimiento turístico en el Puerto de Colón 2000.

Temporada de cruceros 2025-2026 en Colón

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) informó que en esta primera operación se llevó a cabo el embarque y desembarque de pasajeros, marcando el inicio de operaciones ‘Home Port’, que permitirá que más viajeros comiencen su travesía hacia destinos internacionales directamente desde Colón.

Esta temporada de cruceros representa una oportunidad significativa para el turismo local, el comercio y los servicios en la provincia de Colón, consolidando al puerto como un punto estratégico para el turismo marítimo en Panamá.

