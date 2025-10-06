Veraguas Nacionales -  6 de octubre de 2025 - 13:10

Paciente y personal médico quedaron atrapados tras falla de elevador en el Hospital Luis 'Chicho' Fábrega

El MINSA realiza los trabajos necesarios para habilitar el elevador del Hospital Luis 'Chicho' Fábrega lo antes posible.

Ana Canto

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que, debido a fluctuaciones eléctricas registradas este lunes 6 de octubre en el Hospital Luis 'Chicho' Fábrega de la provincia de Veraguas, se produjo un fallo en la tarjeta de control de uno de los elevadores.

La incidencia fue certificada por la empresa encargada del mantenimiento de los ascensores del centro médico.

Al momento del suceso, dentro del elevador se encontraban un paciente de la Unidad de Cuidados Intensivos, un médico, un enfermero y un camillero. Se activó el protocolo de emergencia, logrando evacuar a todas las personas sin lesiones. El paciente ya ha sido trasladado al Salón de Operaciones.

Actualmente, en el hospital se realizan los trabajos necesarios para habilitar el elevador lo antes posible, garantizando que la atención a los pacientes no se vea afectada.

