Realizan rotación del personal y charlas de humanización en el Hospital Nicolás A. Solano

En el Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera se ha llevado a cabo la rotación del personal, así como jornadas de capacitación y charlas de humanización, como parte de los cambios y adecuaciones para mejorar la atención que se le brinda a los pacientes en la provincia de Panamá Oeste. Jorge Melo, director regional del Minsa, añadió que además se avanza con los trabajos de pintura.