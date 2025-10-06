Panamá Nacionales -  6 de octubre de 2025 - 10:27

Molineros piden acciones contra contrabando de arroz tras decomiso en Panamá

La Asociación Nacional de Molineros de Panamá (Analmo) solicita al Gobierno reforzar controles fronterizos tras decomiso de más de mil sacos de arroz.

Según estimaciones, el valor de esta carga supera los 50 mil dólares, lo que representa un golpe significativo para la producción nacional. En un comunicado, Analmo pidió a la Autoridad Nacional de Aduanas interponer de inmediato la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, con el objetivo de investigar y sancionar a los responsables del contrabando.

Además, la asociación hizo un llamado al Gobierno Nacional para reforzar los controles en los puntos fronterizos, asegurando que medidas más estrictas son necesarias para proteger a los productores locales y garantizar la seguridad en la cadena de suministro de alimentos.

Con esta acción, los molineros buscan evitar el ingreso de productos ilegales que afecten la economía local y la estabilidad del mercado nacional de arroz.

