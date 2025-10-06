Molineros piden acciones contra contrabando de arroz tras decomiso en Panamá

La Asociación Nacional de Molineros de Panamá (Analmo) solicitó este lunes a las autoridades nacionales acciones contundentes contra el contrabando de arroz, tras el reciente decomiso de más de mil sacos de presunto arroz procedente de Costa Rica, reportado por SENAFRONT.
Molineros solicitan al Gobierno reforzar controles fronterizos
Además, la asociación hizo un llamado al Gobierno Nacional para reforzar los controles en los puntos fronterizos, asegurando que medidas más estrictas son necesarias para proteger a los productores locales y garantizar la seguridad en la cadena de suministro de alimentos.
Con esta acción, los molineros buscan evitar el ingreso de productos ilegales que afecten la economía local y la estabilidad del mercado nacional de arroz.