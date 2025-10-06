Panamá Nacionales -  6 de octubre de 2025 - 10:40

Concurso General de Becas 2026: este sería el posible mes de lanzamiento del programa del IFARHU

IFARHU anunció el posible período de lanzamiento del Concurso General de Becas 2026, dirigido a estudiantes de primaria, premedia, media y nivel universitario.

Concurso General de Becas 2026 del IFARHU.

Concurso General de Becas 2026 del IFARHU.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Concurso General de Becas 2026 del Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) está previsto para lanzarse a finales de este año o a inicios del próximo. Este beneficio está disponible para estudiantes de primaria, premedia, media y nivel universitario.

Según el director de la institución, Carlos Godoy, la decisión se debe a que abrir el concurso a tan solo tres meses de finalizar el año 2025 no sería lo más conveniente, ya que este proceso requiere de cuatro meses desde su publicación hasta el otorgamiento y el pago de las becas.

Le podría interesar: IFARHU: Cuándo cobran los estudiantes de Concurso General de Beca vigente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1970957188014190996&partner=&hide_thread=false

IFARHU: Anuncian postulaciones a las Becas socioeconómicas 2026

Respecto a las becas socioeconómicas, Godoy explicó que también está previsto su lanzamiento, y que los interesados deberán completar un formulario donde indicarán sus condiciones socioeconómicas, a fin de aplicar los criterios de exclusión establecidos en el nuevo reglamento. Este establece un promedio mínimo de 4 hasta la media y un índice académico mínimo de 1.8 a nivel universitario.

La beca cubrirá estudios universitarios en instituciones nacionales o internacionales. La cantidad de beneficios disponibles dependerá del presupuesto vigente del IFARHU para el año 2026.

En esta nota:
Seguir leyendo

Programa de Ayudante Estudiantil del Canal de Panamá, inicia con 500 jóvenes

Inicia temporada de cruceros 2025-2026 en Colón con llegada del Serenade of the Seas

SINAPROC reporta 26 deslizamientos en Boquete, con evacuaciones

Recomendadas

Más Noticias