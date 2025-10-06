Concurso General de Becas 2026: este sería el posible mes de lanzamiento del programa del IFARHU

El Concurso General de Becas 2026 del Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) está previsto para lanzarse a finales de este año o a inicios del próximo. Este beneficio está disponible para estudiantes de primaria, premedia, media y nivel universitario.

Según el director de la institución, Carlos Godoy, la decisión se debe a que abrir el concurso a tan solo tres meses de finalizar el año 2025 no sería lo más conveniente, ya que este proceso requiere de cuatro meses desde su publicación hasta el otorgamiento y el pago de las becas.

Le podría interesar: IFARHU: Cuándo cobran los estudiantes de Concurso General de Beca vigente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1970957188014190996&partner=&hide_thread=false “Tenemos planificado que entre finales de este año y principios del próximo año debemos hacer el lanzamiento del concurso nacional de becas”, informó el director del @IFARHU, Carlos Godoy.



Con relación a las becas socioeconómicas, explicó que también prevén realizar el… pic.twitter.com/FmqfA5QuPD — Telemetro Reporta (@TReporta) September 24, 2025

IFARHU: Anuncian postulaciones a las Becas socioeconómicas 2026

Respecto a las becas socioeconómicas, Godoy explicó que también está previsto su lanzamiento, y que los interesados deberán completar un formulario donde indicarán sus condiciones socioeconómicas, a fin de aplicar los criterios de exclusión establecidos en el nuevo reglamento. Este establece un promedio mínimo de 4 hasta la media y un índice académico mínimo de 1.8 a nivel universitario.

La beca cubrirá estudios universitarios en instituciones nacionales o internacionales. La cantidad de beneficios disponibles dependerá del presupuesto vigente del IFARHU para el año 2026.