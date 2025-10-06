Concurso General de Becas 2026: este sería el posible mes de lanzamiento del programa del IFARHU

El Concurso General de Becas 2026 del Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) está previsto para lanzarse a finales de este año o a inicios del próximo. Este beneficio está disponible para estudiantes de primaria, premedia, media y nivel universitario.
IFARHU: Anuncian postulaciones a las Becas socioeconómicas 2026
Respecto a las becas socioeconómicas, Godoy explicó que también está previsto su lanzamiento, y que los interesados deberán completar un formulario donde indicarán sus condiciones socioeconómicas, a fin de aplicar los criterios de exclusión establecidos en el nuevo reglamento. Este establece un promedio mínimo de 4 hasta la media y un índice académico mínimo de 1.8 a nivel universitario.
La beca cubrirá estudios universitarios en instituciones nacionales o internacionales. La cantidad de beneficios disponibles dependerá del presupuesto vigente del IFARHU para el año 2026.