Panamá Nacionales -  6 de octubre de 2025 - 09:13

Senniaf aclara que no hay denuncias por explotación sexual de menores en avenida México

La SENNIAF informa que no ha recibido denuncias por explotación sexual de menores en avenida México y recuerda cómo reportar casos de forma confidencial.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) informó que no ha recibido ninguna denuncia formal ni reporte por los canales correspondientes sobre casos de explotación sexual de menores en la avenida México, según comunicó un representante del Centro San Juan Pablo II.

La entidad reconoce la preocupación que este tipo de situaciones genera en la ciudadanía y en organizaciones comunitarias, y reitera que cualquier información relacionada con la protección de la niñez es de suma importancia para las instituciones.

Para garantizar la seguridad de los menores y la confidencialidad de las denuncias, la SENNIAF recuerda que cualquier caso puede reportarse de manera segura y anónima a través de los siguientes canales:

  • Línea de denuncias 24 horas SENNIAF: 6378-3466
  • Ministerio Público
  • Policía de Niñez y Adolescencia

La institución también enfatizó su compromiso permanente con la protección de los derechos de la niñez y adolescencia y su disposición para trabajar conjuntamente con la sociedad civil, organizaciones religiosas, entidades comunitarias y autoridades nacionales.

