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Senniaf realiza diligencia en Alcaldía de Arraiján por presunto uso irregular de imágenes de menores

Este lunes funcionarios de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) realizaron una inspección en la Alcaldía de Arraiján, por el presunto uso irregular de la imagen de menores en vehículos oficiales. El jefe de Asesoría Legal de la Senniaf, Alexander Castrellón, señaló que no se ha proporcionado los permisos firmados de los padres para el uso de estas imágenes.