Lluvias en Chiriquí: autoridades reportan 11 afectados en Boquete

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que no se reportan personas desaparecidas en Boquete tras las fuertes lluvias registradas este fin de semana en la provincia de Chiriquí.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), en el distrito se contabilizan hasta el momento 11 personas afectadas, correspondientes a dos familias, debido a inundaciones en sus viviendas. Las autoridades no descartan que la cifra pueda aumentar en las próximas horas.

Comparto con la población el estado de situación a raíz de las inundaciones y deslizamiento producto de las fuertes lluvias. Solicito a la población extremar medidas de prevención y prestar atención a las indicaciones del @Sinaproc_Panama , un gran equipo que trabaja 24/7… https://t.co/yKOHF2bARf — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 6, 2025

Montalvo precisó que el río Caldera no se ha desbordado, y que las inundaciones registradas en videos corresponden a quebradas adyacentes y al sistema de alcantarillado, lo que podría estar relacionado con un tema constructivo.

Por ahora, los equipos de emergencia mantienen vigilancia en las áreas de Boquete Centro, Bajo Grande, Palo Alto y Jaramillo, donde también se han registrado al menos dos deslizamientos. Aunque las condiciones del clima han mejorado, los suelos se encuentran muy saturados, por lo que el ingreso de maquinaria pesada se realizará a partir de este lunes, cuando sea seguro.

Afectaciones en otras provincias

En otras provincias, se reportaron desbordamientos menores en Veraguas, sin mayores afectaciones, y la caída de un árbol en Bocas del Toro. En tanto, las comunidades de Cerro Punta, Volcán y Barú no registraron incidencias relevantes.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llamó a la población a extremar las medidas de prevención y mantenerse atentos a las indicaciones del SINAPROC, que junto al MOP y otras instituciones trabajan en la zona afectada.