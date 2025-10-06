Policía Nacional incauta 653 huevos de tortuga lora en Isla Caña

En Isla Caña, distrito de Tonosí, la Policía Nacional de Panamá realizó la recolección de 653 huevos de la especie Lepidochelys olivacea, conocida como tortuga lora o golfina, como parte de sus acciones para proteger la fauna marina y prevenir el tráfico ilegal de especies en peligro de extinción.

La tortuga lora es una especie protegida por leyes nacionales e internacionales, y su conservación es vital para mantener el equilibrio ecológico de las playas y ecosistemas marinos del país.

Las autoridades recuerdan a la población la importancia de respetar los nidos y hábitats de estas especies, y recomiendan reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con la extracción ilegal de huevos a las autoridades correspondientes.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos del Estado panameño para proteger la biodiversidad y garantizar la preservación de especies marinas que se encuentran en peligro de extinción.