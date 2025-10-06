Fallece cabo segundo de la Policía Nacional durante competencia de ciclismo en Azuero

La Policía Nacional de Panamá informó con pesar el fallecimiento del cabo segundo Post Mortem Jesús Sanjur, quien perdió la vida este domingo mientras participaba en el circuito de ciclismo “Clásico Monumento de Azuero”. Según el reporte, el agente sufrió un accidente al perder el control de su bicicleta y colisionar contra un árbol en plena competencia.

Policía Nacional lamenta fallecimiento durante competencia de ciclismo

"Lamentamos profundamente la pérdida de nuestro compañero, quien en vida fue un servidor ejemplar. Extendemos nuestras condolencias a su familia y seres queridos", expresó la Policía Nacional en un comunicado oficial.

El cabo Sanjur participaba en representación de la institución dentro de la actividad deportiva, destacándose por su compromiso tanto en el servicio policial como en su pasión por el ciclismo.

Autoridades locales y organizadores del evento también expresaron su solidaridad con la familia del uniformado, resaltando su entrega y dedicación.