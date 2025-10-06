MEDUCA suspende clases en Boquete y Cerro Punta por mal tiempo

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) anunció la suspensión de clases en todos los centros educativos, oficiales y particulares, ubicados en los distritos de Boquete y Cerro Punta, en la provincia de Chiriquí.

La medida responde a las condiciones climáticas adversas registradas en la región, que han generado riesgos para el desplazamiento seguro de estudiantes y docentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1975156738681868582&partner=&hide_thread=false El @MeducaPma suspendió las clases en las escuelas oficiales y particulares de Boquete y Cerro Punta, en Chiriquí, debido a las condiciones del tiempo. pic.twitter.com/RSFJo2s8lu — Telemetro Reporta (@TReporta) October 6, 2025

El MEDUCA reiteró que la decisión busca proteger la seguridad de la comunidad educativa, mientras se mantiene un monitoreo constante de la situación en coordinación con las autoridades locales y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Se espera que la institución informe en las próximas horas si la suspensión se extenderá a otros días, de acuerdo con la evolución de las condiciones del tiempo.