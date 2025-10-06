El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció la suspensión de clases en todos los centros educativos, oficiales y particulares, ubicados en los distritos de Boquete y Cerro Punta, en la provincia de Chiriquí.
La medida responde a las condiciones climáticas adversas registradas en la región, que han generado riesgos para el desplazamiento seguro de estudiantes y docentes.
MEDUCA suspende clases en Boquete y Cerro Punta por mal tiempo
El MEDUCA reiteró que la decisión busca proteger la seguridad de la comunidad educativa, mientras se mantiene un monitoreo constante de la situación en coordinación con las autoridades locales y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).
Se espera que la institución informe en las próximas horas si la suspensión se extenderá a otros días, de acuerdo con la evolución de las condiciones del tiempo.