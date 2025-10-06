chiriquí Nacionales -  6 de octubre de 2025 - 07:12

MEDUCA suspende clases en Boquete y Cerro Punta por mal tiempo

El MEDUCA suspendió las clases en escuelas oficiales y particulares de Boquete y Cerro Punta, Chiriquí, debido a las condiciones del tiempo.

Noemí Ruíz
El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció la suspensión de clases en todos los centros educativos, oficiales y particulares, ubicados en los distritos de Boquete y Cerro Punta, en la provincia de Chiriquí.

La medida responde a las condiciones climáticas adversas registradas en la región, que han generado riesgos para el desplazamiento seguro de estudiantes y docentes.

El MEDUCA reiteró que la decisión busca proteger la seguridad de la comunidad educativa, mientras se mantiene un monitoreo constante de la situación en coordinación con las autoridades locales y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Se espera que la institución informe en las próximas horas si la suspensión se extenderá a otros días, de acuerdo con la evolución de las condiciones del tiempo.

