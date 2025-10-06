| Telemetro
Panamá Calle 7 -  6 de octubre de 2025 - 08:51

Calle 7 Panamá: ¿Cuándo y dónde ver la gran final de la temporada 25?

Este martes 7 de octubre se llevará a cabo la gran final de la vigésima quinta temporada de Calle 7 Panamá.

Calle 7 Panamá

Calle 7 Panamá

Telemetro
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Luego de semanas de intensos desafíos y una exigente competencia individual durante la etapa verde, la vigésima quinta temporada de Calle 7 Panamá llega a su esperado desenlace: ¡la gran final! Aunque los nombres de los finalistas aún no han sido revelados oficialmente, la expectativa crece con cada minuto.

Lo que sí está claro es que los participantes dejarán cuerpo y alma en el campo de batalla para coronarse como el nuevo campeón y campeona de esta electrizante temporada. Las emociones no faltan, y tanto la Fiebre Amarilla como la Furia Roja tienen a sus fanáticos al borde del asiento, apoyando con fuerza a sus equipos favoritos.

¿Quiénes lograrán imponerse y escribir su nombre en la historia de Calle 7 Panamá? ¿Quiénes lograrán imponerse y escribir su nombre en la historia de Calle 7 Panamá?

Le podría interesar: ¿Quiénes han sido los ganadores de Calle 7 Panamá?

¿Cuándo y a qué hora será la gran final de Calle 7 Panamá?

La gran final de Calle 7 Panamá de la vigésima quinta temporada se llevará a cabo este martes 7 de octubre a las 8:30 pm.

¿Por dónde ver la final de Calle 7 Panamá?

La final de Calle 7 Panamá la puedes ver a través de las pantallas de Telemetro, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

En esta nota:
Seguir leyendo

¡HOY! Inicia la etapa verde de la 25° temporada de Calle 7 Panamá

Calle 7 Panamá: Zory se despide por lesión y queda fuera de la Etapa Verde

Sorpresa en Calle 7 Panamá: Alfredo y Kathiana quedan eliminados de la etapa verde

Recomendadas

Más Noticias