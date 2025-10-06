Calle 7 Panamá: ¿Cuándo y dónde ver la gran final de la temporada 25?

Luego de semanas de intensos desafíos y una exigente competencia individual durante la etapa verde, la vigésima quinta temporada de Calle 7 Panamá llega a su esperado desenlace: ¡la gran final! Aunque los nombres de los finalistas aún no han sido revelados oficialmente, la expectativa crece con cada minuto.

Lo que sí está claro es que los participantes dejarán cuerpo y alma en el campo de batalla para coronarse como el nuevo campeón y campeona de esta electrizante temporada. Las emociones no faltan, y tanto la Fiebre Amarilla como la Furia Roja tienen a sus fanáticos al borde del asiento, apoyando con fuerza a sus equipos favoritos.

¿Cuándo y a qué hora será la gran final de Calle 7 Panamá?

La gran final de Calle 7 Panamá de la vigésima quinta temporada se llevará a cabo este martes 7 de octubre a las 8:30 pm.

¿Por dónde ver la final de Calle 7 Panamá?

La final de Calle 7 Panamá la puedes ver a través de las pantallas de Telemetro, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.