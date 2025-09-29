Calle 7 Panamá: Zory se despide por lesión y queda fuera de la Etapa Verde

La competidora Zory, de la Fiebre Amarilla, anunció este viernes su salida de Calle 7 Panamá tras confirmarse que sufre tres desgarres en una de sus rodillas, lo que le impide continuar en la competencia. Zory, señaló no saber si en futuras nuevas temporadas del programa podrá participar debido a que ha decidido tomar su etapa de recuperación con calma.

Con gran emotividad, la atleta reconoció que no era la forma en la que quería despedirse del programa, especialmente a las puertas de la Etapa Verde, una de las fases más esperadas por todos los participantes.

Con lagrimas en los ojos, Zory se despide de Calle 7 Panamá

"Hoy me toca despedirme de esta manera, no es la manera, pero me tocó. Es complicado, mi proceso ha sido muy duro, que a nadie se lo deseo. Pero yo siempre pienso que los planes de Dios son perfectos y espero en Él que haya un propósito a través de esto", expresó Zory.

La competidora destacó que, aunque la decisión ha sido dolorosa, lo más importante es cuidar su salud y recuperarse plenamente. Su salida deja un vacío en la Fiebre Amarilla, equipo que pierde a una de sus figuras más entregadas justo antes de una etapa clave del reality.

La Etapa Verde de Calle 7 Panamá se mantiene como uno de los momentos más intensos y decisivos del programa, ya que el próximo lunes 29 de septiembre la etapa verde.