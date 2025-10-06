Panamá Nacionales -  6 de octubre de 2025 - 12:07

MINSA inaugura la primera Jornada Nacional de Capacitación de Radiología Dental

El MINSA indicó que el evento reúne a profesionales de la odontología con el objetivo de fortalecer sus conocimientos sobre seguridad radiológica.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (Minsa), en colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y el comité organizador, inauguró este lunes la Primera Jornada Nacional de Capacitación en Protección Radiológica en Radiología Dental.

El evento reúne a profesionales de la odontología de todo el país con el objetivo de fortalecer sus conocimientos sobre seguridad radiológica en la práctica dental.

Durante el acto inaugural, realizado en la Ciudad de la Salud, las autoridades destacaron que esta jornada representa un hito sin precedentes en Panamá, al convocar por primera vez a un amplio grupo de odontólogos en torno a un tema crucial para la protección de la salud tanto de los pacientes como del personal sanitario.

Manuel Zambrano Chang, viceministro de Salud, expresó su satisfacción por la alta participación de profesionales comprometidos con la actualización y el fortalecimiento de su disciplina.

“Este encuentro que se extiende hasta este martes, marca un paso firme hacia una práctica más moderna, más segura y alineada con los estándares internacionales”, destacó.

Como ente rector de la salud pública, el Ministerio de Salud reafirmó su compromiso de impulsar políticas, normas y acciones que promuevan la protección radiológica en todos los niveles de atención, garantizando así una atención segura y de calidad para la población.

