Trump lanza su primer video en TikTok desde la Casa Blanca: "Me deben una"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , publicó este lunes su primer video en TikTok desde que regresó a la Casa Blanca, en el que se dirigió directamente a los más jóvenes con una frase que no pasó desapercibida: “A todos esos jóvenes de TikTok, yo salvé TikTok, así que me deben una”.

El mandatario aparece sentado en el Despacho Oval, y añade: “Ahora me están viendo aquí, en la Casa Blanca, y algún día uno de ustedes estará sentado justo en este escritorio y también harán un gran trabajo”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a los más jóvenes este lunes en un su primer video publicado en TikTok desde que regresó a la Casa Blanca: "Me deben una".



Se trata de la primera publicación de Trump en esta red social desde las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, en las que derrotó a la demócrata Kamala Harris.

Hace pocos días, el presidente firmó una orden ejecutiva que garantiza el funcionamiento seguro y legal de TikTok en territorio estadounidense, luego de que su gobierno alcanzara un acuerdo con ByteDance, empresa matriz de la plataforma.

En 2024, el Congreso estadounidense había determinado que TikTok debía cerrar sus operaciones en el país si no se creaba una filial local independiente de su casa matriz china, para evitar riesgos de seguridad nacional relacionados con el acceso a los datos de los usuarios.

Seguridad en el algoritmo

Según la Casa Blanca, el gigante tecnológico Oracle será el encargado de garantizar la seguridad del algoritmo y los datos de la versión estadounidense de la aplicación.

En el marco de esta nueva etapa, la Casa Blanca también abrió una cuenta oficial en TikTok, con el objetivo de conectar con las nuevas generaciones y promover su mensaje directamente en la plataforma.

