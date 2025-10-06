Panamá Oeste Nacionales -  6 de octubre de 2025 - 13:58

Accidente en San Carlos deja un muerto tras choque por vehículo en contravía

Una persona falleció en un accidente de tránsito en Costa Esmeralda, luego de que una camioneta que circulaba en contravía chocara contra un auto sedán.

Accidente en San Carlos deja un muerto 

Accidente en San Carlos deja un muerto 

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una persona perdió la vida tras un accidente de tránsito ocurrido a la altura de Costa Esmeralda, distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste. Según los primeros reportes, el hecho se registró cuando la conductora de una camioneta que manejaba en sentido contrario impactó de frente contra un auto sedán, provocando el fatal desenlace.

Accidente de tránsito en Costa Esmeralda, deja a una persona fallecida

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1975264993219391757&partner=&hide_thread=false

Las autoridades de tránsito y unidades de emergencia médica acudieron al lugar del suceso para atender a los involucrados y realizar las diligencias correspondientes.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y el Ministerio Público investigan las causas exactas del accidente, mientras se recuerda a los conductores respetar las señales viales y evitar maniobras peligrosas que puedan poner en riesgo la vida propia y la de otros.

En esta nota:
Seguir leyendo

MIVIOT inspecciona daños en viviendas afectadas por lluvias en Chiriquí

Alcaldía de San Miguelito convoca licitación para construir parque en San Antonio

Calendario del PASE-U 2025: centros de pago para el martes 7 de octubre en Panamá

Recomendadas

Más Noticias