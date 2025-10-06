Accidente en San Carlos deja un muerto tras choque por vehículo en contravía

Una persona perdió la vida tras un accidente de tránsito ocurrido a la altura de Costa Esmeralda, distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste. Según los primeros reportes, el hecho se registró cuando la conductora de una camioneta que manejaba en sentido contrario impactó de frente contra un auto sedán, provocando el fatal desenlace.

Accidente de tránsito en Costa Esmeralda, deja a una persona fallecida

Una persona falleció luego de que la conductora de una camioneta que conducía en contravía chocara contra un auto sedán, a la altura de Costa Esmeralda, en San Carlos. pic.twitter.com/EZxh29mr68 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 6, 2025

Las autoridades de tránsito y unidades de emergencia médica acudieron al lugar del suceso para atender a los involucrados y realizar las diligencias correspondientes.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y el Ministerio Público investigan las causas exactas del accidente, mientras se recuerda a los conductores respetar las señales viales y evitar maniobras peligrosas que puedan poner en riesgo la vida propia y la de otros.