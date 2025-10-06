DGI envía cartas a contribuyentes para corregir inconsistencias fiscales

La Dirección General de Ingresos ( DGI ) informó que ha comenzado el envío de cartas personalizadas a contribuyentes que presentan inconsistencias en sus informes y declaraciones juradas.

Según el comunicado oficial, la medida tiene como objetivo facilitar la regularización voluntaria, evitando sanciones y promoviendo el cumplimiento tributario de manera preventiva.

Los contribuyentes que reciban estas cartas deben revisar cuidadosamente sus declaraciones y, de ser necesario, realizar las correcciones dentro del plazo indicado. La DGI recuerda que esta acción busca apoyar la transparencia y evitar futuros inconvenientes fiscales.

Especialistas en materia tributaria destacan que atender este tipo de notificaciones oportunamente puede evitar multas y recargos, además de mantener al día la situación fiscal de cada contribuyente ante la administración. Para más información, los interesados pueden consultar el sitio web oficial de la DGI o comunicarse con sus oficinas locales.