Alcaldía de San Miguelito convoca licitación para construir parque en San Antonio.

La Alcaldía de San Miguelito anuncia la convocatoria a Licitación Pública para la construcción de un parque en el sector de San Antonio, corregimiento de Victoriano Lorenzo. El proyecto tiene un monto asignado de B/.110,000.00, y la presentación de propuestas se realizará el jueves 9 de octubre.
