6 de octubre de 2025

Alcaldía de San Miguelito convoca licitación para construir parque en San Antonio

La Alcaldía de San Miguelito anuncia la convocatoria a Licitación Pública para la construcción de un parque de San Antonio.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de San Miguelito anuncia la convocatoria a Licitación Pública para la construcción de un parque en el sector de San Antonio, corregimiento de Victoriano Lorenzo. El proyecto tiene un monto asignado de B/.110,000.00, y la presentación de propuestas se realizará el jueves 9 de octubre.

Para más información, los interesados pueden ingresar al portal web de Panamá Compra.

