Agroferias programadas para el martes 7 y miércoles 8 de octubre en comunidades del país

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el martes 7 y miércoles 8 de octubre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.
Agroferias del martes 7 de octubre
Herrera
- Cancha comunal de Cabuya, distrito de Parita.
Veraguas
- Casa comunal de San Lorenzo, distrito de Soná.
Panamá Este
- Comunidad El Agua Buena y La Pavita de Maje, corregimiento de El Llano, distrito de Chepo.
Los Santos
- Parque de Guararé, distrito de Guararé.
Coclé
- Casa comunal del Corregimiento de El Retiro, distrito de Antón.
Panamá
- Cancha La 18 de Veranillo, corregimiento de Belisario Porras, distrito de San Miguelito.
Darién
- Casa comunal del corregimiento de Boca de Cupe, distrito de Pinogana.
Panamá Oeste
- Cancha de Altos de San Francisco, corregimiento de Guadalupe, distrito de La Chorrera.
Agroferias del miércoles 8 de octubre
Herrera
- Cancha comunal La Colonia, corregimiento de Llano Grande, distrito de Ocú.
Los Santos
- Predios de La Cancha de La Colorada, distrito de Los Santos.
Chiriquí
- Cancha comunal de Divalá, distrito de Alanje.
Panamá
- Gimnasio Comunal de La Mesa de San Martín, distrito de Panamá.
Veraguas
- Casa comunal de Alto Tovalíco, corregimiento de Quebrada de Oro, distrito de Soná.
Panamá Este
- Comunidad de La Ocho, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.
Colón
- Parque central de Nombre de Dios, distrito de Santa Isabel.
Panamá Oeste
- Casa cultural de El Líbano, distrito de Chame.
- Casa cultural de Los Guayabos, distrito de San Carlos.