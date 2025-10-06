Panamá Nacionales -  6 de octubre de 2025 - 15:06

Agroferias programadas para el martes 7 y miércoles 8 de octubre en comunidades del país

Lista confirmada de las Agroferias del IMA que se realizarán el martes 7 y miércoles 8 de octubre a nivel nacional.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el martes 7 y miércoles 8 de octubre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.

Agroferias del martes 7 de octubre

Herrera

  • Cancha comunal de Cabuya, distrito de Parita.

Veraguas

  • Casa comunal de San Lorenzo, distrito de Soná.

Panamá Este

  • Comunidad El Agua Buena y La Pavita de Maje, corregimiento de El Llano, distrito de Chepo.

Los Santos

  • Parque de Guararé, distrito de Guararé.

Coclé

  • Casa comunal del Corregimiento de El Retiro, distrito de Antón.

Panamá

  • Cancha La 18 de Veranillo, corregimiento de Belisario Porras, distrito de San Miguelito.

Darién

  • Casa comunal del corregimiento de Boca de Cupe, distrito de Pinogana.

Panamá Oeste

  • Cancha de Altos de San Francisco, corregimiento de Guadalupe, distrito de La Chorrera.

Agroferias del miércoles 8 de octubre

Herrera

  • Cancha comunal La Colonia, corregimiento de Llano Grande, distrito de Ocú.

Los Santos

  • Predios de La Cancha de La Colorada, distrito de Los Santos.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Divalá, distrito de Alanje.

Panamá

  • Gimnasio Comunal de La Mesa de San Martín, distrito de Panamá.

Veraguas

  • Casa comunal de Alto Tovalíco, corregimiento de Quebrada de Oro, distrito de Soná.

Panamá Este

  • Comunidad de La Ocho, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.

Colón

  • Parque central de Nombre de Dios, distrito de Santa Isabel.

Panamá Oeste

  • Casa cultural de El Líbano, distrito de Chame.
  • Casa cultural de Los Guayabos, distrito de San Carlos.
