IFARHU avanza con pago del PASE-U y anuncia próximos desembolsos de becas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) inició el segundo pago del programa PASE-U en la provincia de Colón, beneficiando a más de 57 mil estudiantes con una inversión aproximada de B/.6.2 millones.

IFARHU anuncia próximos desembolsos de becas

Más de 20 centros educativos han sido habilitados para efectuar la entrega de cheques, en un proceso que el director general del IFARHU, Carlos Godoy, calificó como un aporte directo a la calidad de vida y educación de las familias panameñas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1975261582104920081&partner=&hide_thread=false El @IFARHU realiza la entrega del Pase-U a más de 57 mil estudiantes de Colón, con una inversión que supera los 50 mil dólares. pic.twitter.com/vWG5JFLIWi — Telemetro Reporta (@TReporta) October 6, 2025

“Estamos cubriendo desde el 2020 hasta la fecha y trabajando para ponernos al día. Tenemos que pagar los últimos periodos, lo que ya estamos haciendo. Técnicamente, es lo que estamos cumpliendo”, indicó Godoy. El funcionario añadió que, una vez culminado este desembolso, el IFARHU espera honrar los compromisos pendientes relacionados con el Seguro Educativo y otros programas de becas.

Pagos por ACH y cheques

Godoy destacó que muchos beneficiarios ya han recibido sus pagos a través del sistema ACH, mientras que otros han cobrado mediante cheque, con la institución brindando asistencia a quienes no lograron cobrar a tiempo por vencimiento de documentos.

Asimismo, el IFARHU mantiene una supervisión interna rigurosa para evitar el mal uso de fondos públicos, reafirmando su compromiso con la transparencia en la ejecución de los recursos destinados a la educación.

En los próximos días, el proceso continuará en la Costa Arriba y Costa Abajo de Colón, con el objetivo de completar los pagos correspondientes a los últimos periodos del PASE-U.