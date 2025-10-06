MIVIOT inspecciona daños en viviendas afectadas por lluvias en Chiriquí.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) designó a una cuadrilla para realizar las inspecciones correspondientes tras el reporte de afectaciones en 25 viviendas a causa de las fuertes lluvias registradas en la provincia de Chiriquí.

Entre las comunidades más afectadas se encuentran: Boquete Centro, Bajo Grande, Palo Alto, Alto Quiel, Los Naranjos, Palmira, Volcancito y Jaramillo.

Hasta el momento, se han reportado cuatro familias afectadas y 11 personas albergadas, todas adultas. Además, se identificó una vivienda en condición totalmente inestable.

La institución añadió que, en conjunto con otras entidades, se llevan a cabo labores de remoción de escombros y limpieza de viviendas afectadas por los deslizamientos de tierra y el desbordamiento de quebradas en la zona.