Alcaldía de San Miguelito autoriza exhumaciones por morosidad en el Cementerio Municipal

La Alcaldía de San Miguelito informa que, según lo establecido en un Acuerdo Municipal publicado en Gaceta Oficial, se ha autorizado la exhumación de restos mortales en el Cementerio Municipal correspondientes a sepulturas con más de tres meses de morosidad en el pago de los derechos funerarios.

Los responsables cuentan con un plazo de 30 días para acercarse a la Oficina de Sanidad Pública y regularizar su situación.

La decisión responde a la situación actual del Cementerio Municipal, el cual ha alcanzado su capacidad máxima, lo que impide la realización de nuevas inhumaciones bajo condiciones adecuadas de orden, salubridad y dignidad.

Informes de la Dirección de Servicios Municipales y de la Tesorería Municipal indican que existen deudas acumuladas desde el año 2010, las cuales afectan la sostenibilidad del servicio y superan los B/. 900,000.00.

Una vez vencido el plazo establecido, y en coordinación con el Ministerio de Salud, la Alcaldía procederá, de acuerdo con la normativa vigente, a exhumar los restos mortales correspondientes a las sepulturas con morosidad.