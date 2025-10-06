San Miguelito Nacionales -  6 de octubre de 2025 - 15:31

Alcaldía de San Miguelito autoriza exhumaciones por morosidad en el Cementerio Municipal

La Alcaldía de San Miguelito ha autorizado la exhumación de restos en el Cementerio Municipal correspondientes a sepulturas con morosidad.

Alcaldía de San Miguelito.

Alcaldía de San Miguelito.

Wikipedia
Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de San Miguelito informa que, según lo establecido en un Acuerdo Municipal publicado en Gaceta Oficial, se ha autorizado la exhumación de restos mortales en el Cementerio Municipal correspondientes a sepulturas con más de tres meses de morosidad en el pago de los derechos funerarios.

Los responsables cuentan con un plazo de 30 días para acercarse a la Oficina de Sanidad Pública y regularizar su situación.

La decisión responde a la situación actual del Cementerio Municipal, el cual ha alcanzado su capacidad máxima, lo que impide la realización de nuevas inhumaciones bajo condiciones adecuadas de orden, salubridad y dignidad.

Informes de la Dirección de Servicios Municipales y de la Tesorería Municipal indican que existen deudas acumuladas desde el año 2010, las cuales afectan la sostenibilidad del servicio y superan los B/. 900,000.00.

Una vez vencido el plazo establecido, y en coordinación con el Ministerio de Salud, la Alcaldía procederá, de acuerdo con la normativa vigente, a exhumar los restos mortales correspondientes a las sepulturas con morosidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/smalcaldia/status/1975284452583452745&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

¿Quieres emprender? Alcaldía de San Miguelito anuncia cursos del INADEH de emprendimiento

Alcaldía de San Miguelito supervisará desalojos y limpieza en estaciones del Metro de Panamá

Extienden por seis meses el control sobre la comercialización de café tostado en Panamá

Recomendadas

Más Noticias