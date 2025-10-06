Extienden por seis meses el control sobre la comercialización de café tostado en Panamá.

La Comisión Interinstitucional de Defensa de la Producción Nacional aprobó la extensión por seis meses de la medida de control sobre la comercialización de café tostado en el paíxtienden por seis meses el control sobre la comercialización de café tostado en Panamás, establecida mediante el Decreto de Gabinete N.º 5 del 30 de marzo de 2021.

La decisión, adoptada en una sesión extraordinaria, mantiene el volumen autorizado de importación en 292,178 kilos y busca continuar protegiendo a los productores nacionales, estabilizando el mercado interno y garantizando a los consumidores un producto de calidad con identidad panameña.

El análisis de los resultados obtenidos durante la vigencia de la medida evidenció un impacto positivo en el sector cafetalero, fortaleciendo la producción local y mejorando la competitividad de los pequeños y medianos productores. Por ello, los comisionados de las principales instituciones del Estado votaron unánimemente a favor de su extensión, considerándola una acción estratégica para el país.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, celebró la decisión y destacó su efectividad: “Esta medida ha demostrado que proteger nuestra producción nacional es proteger el empleo, la calidad y el esfuerzo de miles de familias que viven del café. Su extensión permitirá que los productores sigan compitiendo en condiciones más justas y sostenibles”, afirmó.