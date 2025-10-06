MINSA reporta cifras de influenza, dengue y otras enfermedades en semana epidemiológica

El Ministerio de Salud (MINSA), a través del Departamento de Epidemiología, informó los datos correspondientes a la semana epidemiológica N.° 36, comprendida del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2025, sobre el comportamiento de enfermedades como influenza, dengue, zika, chikungunya, malaria, leptospirosis, entre otras.