6 de octubre de 2025

MINSA reporta cifras de influenza, dengue y otras enfermedades en semana epidemiológica

MINSA publica el reporte epidemiológico de la semana 36 de 2025, con 88 defunciones por influenza, 11,458 casos de dengue.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (MINSA), a través del Departamento de Epidemiología, informó los datos correspondientes a la semana epidemiológica N.° 36, comprendida del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2025, sobre el comportamiento de enfermedades como influenza, dengue, zika, chikungunya, malaria, leptospirosis, entre otras.

Durante la semana 36 se notificaron 2 defunciones por influenza, y se actualizó 1 defunción de semanas anteriores, acumulando un total de 88 muertes en 2025.

  • El 86,4% de los fallecidos no contaba con vacuna contra la influenza.
  • El 92% presentaba factores de riesgo, incluyendo edad avanzada, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, neurológicas, respiratorias e inmunosupresión.
  • Se reportaron 4 defunciones por coinfección, 3 con SARS-CoV-2 y 1 con COVID-19 y Parainfluenza.

MINSA avanza en la vigilancia de otras enfermedades

Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)

  • Casos en la semana 36: 363
  • Casos acumulados en 2025: 13,626

Dengue

Casos acumulados: 11,458, de los cuales:

  • 10,161 sin signos de alarma
  • 1,220 con signos de alarma
  • 77 graves

Otras enfermedades

  • Chikungunya: 19 casos acumulados
  • Zika: 2 casos acumulados, sin notificaciones recientes
  • Leishmaniasis: 22 casos nuevos, acumulado 1,126
  • Malaria: 33 casos nuevos, acumulado 8,007, con 2 defunciones previas
  • Virus Oropouche: 4 casos nuevos, acumulado 559
  • Leptospirosis: acumulado 59 casos
  • Gusano barrenador: acumulado 89 casos
  • Hantavirus y síndrome cardiopulmonar por hantavirus: sin nuevos casos, acumulados 20 y 17 respectivamente
  • Viruela símica (Mpox): sin casos nuevos, acumulado 11

El MINSA reitera la importancia de la participación comunitaria y de los gobiernos locales para reducir la propagación de enfermedades. Además, recomienda a la población:

  • Lavarse las manos con agua y jabón o gel alcoholado
  • Uso de mascarilla y acudir al médico ante síntomas
  • Cubrir boca y nariz al toser o estornudar
  • No automedicarse y acudir oportunamente a la instalación de salud más cercana
