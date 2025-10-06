MINSA reporta cifras de influenza, dengue y otras enfermedades en semana epidemiológica

El Ministerio de Salud (MINSA), a través del Departamento de Epidemiología, informó los datos correspondientes a la semana epidemiológica N.° 36, comprendida del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2025, sobre el comportamiento de enfermedades como influenza, dengue, zika, chikungunya, malaria, leptospirosis, entre otras.
Durante la semana 36 se notificaron 2 defunciones por influenza, y se actualizó 1 defunción de semanas anteriores, acumulando un total de 88 muertes en 2025.
- El 86,4% de los fallecidos no contaba con vacuna contra la influenza.
- El 92% presentaba factores de riesgo, incluyendo edad avanzada, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, neurológicas, respiratorias e inmunosupresión.
- Se reportaron 4 defunciones por coinfección, 3 con SARS-CoV-2 y 1 con COVID-19 y Parainfluenza.
MINSA avanza en la vigilancia de otras enfermedades
Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)
- Casos en la semana 36: 363
- Casos acumulados en 2025: 13,626
Dengue
Casos acumulados: 11,458, de los cuales:
- 10,161 sin signos de alarma
- 1,220 con signos de alarma
- 77 graves
Otras enfermedades
- Chikungunya: 19 casos acumulados
- Zika: 2 casos acumulados, sin notificaciones recientes
- Leishmaniasis: 22 casos nuevos, acumulado 1,126
- Malaria: 33 casos nuevos, acumulado 8,007, con 2 defunciones previas
- Virus Oropouche: 4 casos nuevos, acumulado 559
- Leptospirosis: acumulado 59 casos
- Gusano barrenador: acumulado 89 casos
- Hantavirus y síndrome cardiopulmonar por hantavirus: sin nuevos casos, acumulados 20 y 17 respectivamente
- Viruela símica (Mpox): sin casos nuevos, acumulado 11
El MINSA reitera la importancia de la participación comunitaria y de los gobiernos locales para reducir la propagación de enfermedades. Además, recomienda a la población:
- Lavarse las manos con agua y jabón o gel alcoholado
- Uso de mascarilla y acudir al médico ante síntomas
- Cubrir boca y nariz al toser o estornudar
- No automedicarse y acudir oportunamente a la instalación de salud más cercana