MiAmbiente entrega a SGS Panamá orden de proceder para la auditoría a la mina Cobre Panamá

El Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) formalizó la entrega de la orden de proceder a la empresa SGS Panamá Control Services Inc., encargada de ejecutar la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá, con el propósito de evaluar el cumplimiento de diversos aspectos relacionados con la operación de la mina ubicada en Donoso.

El período de ejecución de la auditoría será de seis meses, contados a partir de la fecha de registro en el sistema de Panamá Compras. El contrato tendrá una vigencia fiscal de ocho meses, que incluye dos meses adicionales para la etapa de cierre y liquidación.

Durante este tiempo se desarrollarán labores de campo, revisión documental y análisis de cumplimiento de los parámetros técnicos definidos en el Estudio de Impacto Ambiental categoría III.

MiAmbiente indicó que está abierto a recibir observaciones o sugerencias por parte de la ciudadanía y de los sectores interesados, con el objetivo de incorporar aportes que enriquezcan el desarrollo de esta auditoría.

Este proceso busca garantizar la transparencia en los principios de evaluación ambiental y promover una gestión responsable de los recursos naturales del país.