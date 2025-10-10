Panamá Nacionales -  10 de octubre de 2025 - 10:10

MiAmbiente interviene para limpiar cámara sanitaria y proteger el río Curundú

MiAmbiente detectó el desborde en una cámara sanitaria que afectaba el cauce del río Curundú, situación que fue atendida por el Programa Saneamiento de Panamá.

MiAmbiente interviene para limpiar cámara sanitaria y proteger el río Curundú.

MiAmbiente interviene para limpiar cámara sanitaria y proteger el río Curundú.

Ana Canto
Por Ana Canto

Personal técnico del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) detectó un desborde en una cámara sanitaria que afectaba el cauce del río Curundú. El Programa Saneamiento de Panamá realizó la limpieza y desobstrucción del sistema, evitando nuevos desbordes y mitigando el impacto ambiental en la zona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1976658692326949161&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Manigordo de un mes de nacido es entregado al MiAmbiente en Ngäbe Buglé

MiAmbiente realiza primer reconocimiento submarino de corales y pastos marinos en Cayos Zapatilla

MiAmbiente recolecta 212 toneladas de desechos en Panamá Viejo

Recomendadas

Más Noticias