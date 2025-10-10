Personal técnico del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) detectó un desborde en una cámara sanitaria que afectaba el cauce del río Curundú. El Programa Saneamiento de Panamá realizó la limpieza y desobstrucción del sistema, evitando nuevos desbordes y mitigando el impacto ambiental en la zona.
Panamá Nacionales - 10 de octubre de 2025 - 10:10
MiAmbiente interviene para limpiar cámara sanitaria y proteger el río Curundú
